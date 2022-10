L'info marché du jour L'Inde s'apprêterait à passer aux achats en blé

L’Inde pourrait avoir besoin d’importer pour couvrir ses besoins en blé. « Une vraie demande apparaît sur le marché national depuis quelques semaines : (…) l’approvisionnement devient difficile pour les meuniers et la demande de blé devrait encore augmenter (…) On s’attend à une intervention du gouvernement », analyse le trader Dhaval Meghpara sur Twitter.

Son collègue @RussianGrainTra (SwitterTM) approuve, et s’attend à un appel d’offres important d’ici à fin octobre, pour livraison en fin d’année. « Peut-être que l’Inde achètera à la Russie, de gouvernement à gouvernement ? », interroge-t-il.

India’s STC needs to import wheat ?? ASAP



??Tender ?? ????



Maybe INDIA ???? will try to buy G2G from Russia ?????