L'info marché du jour Des semis de colza et blé dans le sec dans toute l'Europe

Après plusieurs mois sans pluie ou presque, le déficit hydrique se creuse en Europe. D'où des conditions particulièrement sèches pour les semis de colza, mais également de blé qui viennent de commencer dans la mer Noire.

Les mois défilent et toujours pas ou très peu de pluie sur l'ensemble du continent européen. Depuis août, le colza se sème dans le sec et les plantules souffrent du manque d'eau quand elles ont réussi à lever ! Certains semis n'ont pas pu encore s'effectuer, ce qui s'avère de plus en plus problématique à mesure que le temps passe.

Début bien laborieux dans le sec pour ce semis du 1er septembre les repousses d'orge par contre cartonnent!! pic.twitter.com/lV7cgWiV5D — xavier bailleau (@XBailleau) September 8, 2020

Si aucune précipitation conséquente n'intervient dans les prochains jours, les cultures pourraient être gravement pénalisées et les retards de semis difficilement rattrapables !

Autre inquiétude, pour l'instant localisée en Russie et en Ukraine, qui ont commencé à semer le blé dans ces conditions particulièrement sèches. D'où des risques également pour les plantes et les levées, ainsi que de probables retards de semis. Une situation qui pourrait s'étendre à d'autres pays d'Europe si la sécheresse se poursuit jusqu'au début de l'automne, sachant qu'aucune pluie n'est attendue pour les deux semaines à venir, au moins dans le bassin de la mer Noire.

