L'info marché du jour 78,8 Mt de blé récoltées en Russie et la moisson n'est pas encore finie !

17 % des champs de blé russes doivent encore être moissonnés et le pays a déjà collecté 78,8 Mt sur les 82,8 Mt estimées par Ikar pour la production 2020.

L'USDA pourrait bien également augmenter ses estimations de récolte pour la Russie en 2020. (©Pixabay)La semaine dernière, Ikar avait révisé à la hausse ses prévisions de production de blé russe pour 2020, à 82,8 Mt, soit + 300 kt par rapport aux précédentes estimations. Et hier, le ministère de l'agriculture a annoncé que le pays a d'ores et déjà récolté 78,8 Mt de la céréale alors que 17 % des surfaces restent à moissonner, et que les rendements sont moins bons que prévu.L'Australie aussi s'attend à une excellente moisson 2020 ! Plus de détails dans l'info marché du jour du 8 septembre : Vers la troisième plus grosse moisson de blé pour l'Australie ?Des propos qui vont dans le même sens que les anticipations du cabinet de conseil et pourraient inciter l'USDA à réhausser, dans son rapport de demain, les perspectives de récolte pour cette campagne en Russie. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net....