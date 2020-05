L'Info marché du jour L'inquiétante révision des stocks de blé pourrait peser lourdement sur les prix

En Europe, les stocks de blé atteindraient avant la récolte de l'été prochain 13,35 Mt, soit une augmentation de 3 Mt par rapport à l'estimation du mois dernier, selon un nouveau rapport du ministère américain de l'agriculture (USDA).

Une donnée préoccupante pour les prix, qui risque de s'accentuer pour la prochaine campagne de 2020/21, lors de laquelle l'USDA évalue les stocks mondiaux à 310 Mt, ce qui constituerait un record, selon Gautier Le Molgat, analyste au cabinet Agritel.

« Même si l'activité à l'exportation reste tout à fait satisfaisante, on a quand même moins de consommation, notamment dans l'alimentation animale », a relevé Gautier Le Molgat.

Une évolution qui pourrait s'expliquer par la fragilité économique des éleveurs européens et des faibles cours du maïs, privilégié par rapport au blé.

Cette augmentation des stocks européens, qui fait grimper les stocks mondiaux à 295 Mt pour la campagne sortante, est également liée à une nette réévaluation à la hausse des stocks de début de campagne et à une hausse, plus légère, de la production.

Pour la prochaine campagne, compte tenu des problèmes de sécheresse rencontrés sur les parcelles européennes, le rapport intègre d'ores et déjà une nette baisse de la production de l'UE par rapport à la campagne sortante, à 143 Mt (- 11,8 Mt).

Le rapport table à l'inverse sur une production en nette hausse en Russie (+ 3,4 Mt), à 77 Mt, une projection cependant « nettement inférieure au consensus du marché », selon M. Le Molgat.

