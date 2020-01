L'info marché du jour La Chine préfère l’Australie aux États-Unis

Alors que l’accord de « phase 1 » était supposé booster les achats chinois de produits agricoles américains, le Chine a pris les opérateurs à contre-pied avec son achat de blé australien.

La Chine a privilégié l'Australie au détriment des États-Unis pour son dernier achat de blé. (©Pixabay)Après la signature de l’accord de « phase 1 » entre les deux plus grandes puissances mondiales, le marché s’attendait à ce que les achats de produits agricoles américains par la Chine soient en augmentation pour rééquilibrer son déficit commercial avec les États-Unis, et notamment les achats de blé. Les premières répercussions étaient attendues avec impatience, mais la Chine a pris les opérateurs par surprise et a préféré acheter du blé australien la semaine dernière. L’achat comprendrait neuf cargaisons de blé standard australien (ASW) pour livraison mars à mai, pour un total de 500 kt à un prix moyen de 274 $/t Fob.China ???? ?? Oz ???? wheat ?? Cofco has apparently bought 500,000 mt (9 panamaxes) of Australian standard wheat (ASW) for March-May delivery since the end of December at c.$274 fob ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? https://t.co/wfDE6Gy3qL— SWITHUN STILL (@RussianGrainTra) January 25,...