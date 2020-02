L'info marché du jour La Chine veut rassurer les investisseurs

La Chine a annoncé ce jeudi réduire de moitié des droits de douane supplémentaires qu'elle avait mis en place l’année dernière sur des produits américains. Par cette décision, l'Empire du Milieu cherche à montrer son engagement à mettre en œuvre le récent accord avec les États-Unis, mais aussi à rassurer les investisseurs et favoriser le commerce international, impacté par le coronavirus.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

La Chine montre sa bonne foi, en réduisant de moitié ses taxes sur plus d'un millier de produits américains importés dans le pays. (©Pixabay) La Chine a annoncé ce jeudi diviser par deux les droits de douane supplémentaires qu’elle avait mis en place l’année dernière sur 1 717 produits importés des États-Unis, d'une valeur de 75 milliards de dollars. Le ministère chinois des finances a annoncé que la baisse serait effective à partir du 14 février prochain. La décision fait suite à la signature de l’accord sino-américian de « phase 1 » le 15 janvier dernier, et qui a mené vers un apaisement des tensions entre les deux plus grandes puissances mondiales. La mesure pourrait également avoir été décidée par les autorités chinoises pour tenter de rassurer les investisseurs et calmer les marchés, mis à mal par le coronavirus, qui conduit notamment à un fort recul des cours des matières premières agricoles.À lire aussi : Quel sera l’impact du coronavirus sur le commerce des produits agricoles ?...