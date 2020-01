L'info marché du jour Le blé français manque de compétitivité

Le Gasc était de retour aux achats hier. L’appel d’offres pour du blé meunier livraison fin février a permis de relancer les affaires sur le marché international. L’Égypte a contractualisé 300 kt de blé origine mer Noire : 120 kt de blé russe, 120 kt de blé roumain et 60 kt de blé ukrainien. Aucune offre française n’a été retenue, l’origine française ayant nettement perdu en compétitivité. Le prix moyen, à 232,2 $/t Fob, qui correspond au plus haut niveau depuis février 2019, enregistre une hausse de 9,8 $/t comparé au précédent achat égyptien datant du 10 décembre, mais en baisse de 17,3 $/t par rapport au prix traité l'année dernière à la même période.

