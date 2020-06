L'info marché du jour La récolte de blé russe s'annonce massive

De nouvelles estimations de production russe ont été annoncées par Agritel et Ikar. La hausse des surfaces permet de compenser les mauvaises conditions climatiques subies par les cultures, et c’est une récolte massive qui s’annonce.

L'USDA anticipe une production russe à 77 Mt, en hausse de près de 5 % comparé à 2019. (©Terre-net Média)Il y a encore à peine une mois, le climat trop sec qui régnait en Russie poussait les analystes à revoir leurs prévisions de production à la baisse. Mais c’est désormais l’inverse qui se produit.La récolte de blé du plus grand exportateur mondial devrait ainsi atteindre 77,5 Mt cette année selon Agritel, soit une hausse de 4 % comparé à 2019. L’analyste Ikar a lui aussi annoncé une nouvelle estimation de production russe. Elle est attendue encore plus massive : à 79,5 Mt.Un tel niveau représenterait la seconde plus grande récolte enregistrée dans le pays depuis le record établi en 2017 à 85 Mt. Les résultats apparaissent toutefois hétérogènes.C’est principalement la hausse des surfaces nationales qui permet de compenser les mauvaises conditions climatiques subies par les cultures plus tôt cette année.À lire : Le climat sec grignote le potentiel des cultures en Russie« De meilleures ...