L'info marché du jour La Russie liquide la moitié de ses stocks de céréales

Pour limiter la hausse des prix intérieurs, la Russie a annoncé hier la vente d’un million de tonnes de blé de son stock de réserve. Une mesure de restriction des exports du pays est toujours à l'étude.

Le ministère de l'agriculture russe a proposé un quota de 7 Mt pour les exports de céréales d'avril à juin. (©Terre-net Média)À ne pas manquer, les explications d'Arthur Portier (Agritel) sur l'impact du coronavirus sur les marchés agricoles : Ce qui fait bondir la volatilité des prix du blé, de l'orge, du maïs et du colzaAlors que la Russie fait face à une flambée des prix sur son marché intérieur et qu’une mesure de restriction des exports est en attente de validation par le gouvernement, le pays s’apprête à puiser dans ses réserves pour soulager les prix locaux.Le ministère de l'agriculture russe a annoncé hier avoir prix la décision de vendre un million de tonnes de céréales, principalement du blé, issues de ses stocks de réserves de l'État pour assurer un approvisionnement correct en farine et pain sur le marché local et maintenir les prix bas face à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus.À lire : La Russie, l'Ukraine et le Kazakhstan veulent limiter leurs exports de bl...