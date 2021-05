Chicago hebdo La sécheresse au Brésil fait encore grimper le maïs

Le cours du maïs a encore bondi vendredi à Chicago, à cause de la sécheresse au Brésil, après une semaine volatile qui l'a mené à des sommets en neuf ans. Le soja et dans une moindre mesure le blé ont suivi.

Le cours du principal contrat de maïs a fortement accéléré sa hausse en milieu de séance. Le marché a, en effet, « été troublé en milieu de journée par l'information selon laquelle l'estimation de la récolte de maïs brésilienne était abaissée de presque 5 millions de tonnes à 104 millions de tonnes, essentiellement à cause de la sécheresse », a noté Michael Zuzolo de Global Commodity Analytics and Consulting. « C'est une grosse réduction. Le marché s'attendait à des difficultés avec la récolte brésilienne mais pas une diminution de la production de cette ampleur », a-t-il ajouté. « Et ces chiffres pourraient être encore plus faibles car il n'y a vraiment pas beaucoup de pluies, particulièrement dans les régions productrices du Mato Grosso du Sud et du Parana ».

Le cours du soja a été soutenu par celui de l'huile de soja notamment, alors que des conditions climatiques trop sèches dans les plaines américaines du nord et au Canada inquiètent pour la production d'huile.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 7,3475 dollars contre 7,2900 dollars en hausse de 0,79 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet a fini à 6,7325 dollars contre 6,4825 dollars à la dernière clôture, bondissant de 3,85 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en juillet a terminé à 15,3575 dollars après 15,0225 dollars jeudi en hausse de 2,22 %.

