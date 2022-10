L'info marché du jour La sécheresse aux USA réduit la production de blé, maïs et soja

La récolte de blé aux États-Unis a diminué de 3,6 millions de tonnes par rapport à la précédente prévision de l'USDA, publiée le mois dernier, soit 7 % de moins, selon le rapport WASDE publié mercredi.

Si le blé de printemps a mieux résisté que l'an passé, le blé d'hiver a souffert, par endroit, d'une sécheresse persistante, en particulier au Texas, en Oklahoma, dans le Nebraska, le Kansas et Colorado, qui pèsent plus de 50 % de la production américaine.

« La production de blé a quand même été un peu une déception cette année aux États-Unis à cause de la sécheresse », a commenté Gautier Le Molgat, du cabinet Agritel.

Pour les mêmes raisons, l'USDA a amputé de 1,5 million de tonnes (8 %) l'estimation de production en Argentine, ce qui la ferait tomber à son plus bas niveau depuis sept ans.

Les semences ont été effectuées dans des conditions de stress hydrique, de nombreux fermiers repoussant l'emblavement dans l'attente de pluies, ce qui a réduit les surfaces plantées.

En revanche, « ils n'ont absolument rien changé à la Russie », dont la production est toujours attendue à 91 millions de tonnes, a relevé Gautier Le Molgat, alors que plusieurs analystes, dont le cabinet SovEcon, tablent sur 100 millions de tonnes.

La prévision de production américaine de maïs a également été nettement réduite, de 1,2 million de tonnes. Comme pour le blé, les rendements se sont contractés par rapport aux chiffres annoncés le mois dernier, victimes, eux aussi, du manque de pluie.

Autre région aux prises avec la sécheresse, l'Europe, dont la production de grain jaune est attendue en recul de 2,6 millions de tonnes et qui devrait dès lors, selon l'USDA, augmenter ses importations d'un million de tonnes pour satisfaire sa demande intérieure.

Quant au soja, là encore, la production américaine a été révisée à la baisse, de 1,7 million de tonnes.

This drought monitor map helps make sense of drop in USDA corn and soybean yield estimates in the western Corn Belt. Nasty dry out there in places this summer and fall. pic.twitter.com/bOyXT4cG4N