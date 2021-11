Euronext Le blé dépasse les 300 euros la tonne

À l'issue de son dernier appel d'offres, l' Algérie « aurait (...) acheté un volume significatif hier (mercredi) estimé entre 700 et 800 000 tonnes avec des origines optionnelles, mais qui devraient être partagées entre le bassin mer Noire, la Baltique voire l'Argentine et peut-être la France », rapporte le cabinet Agritel.

RUSSIA-WHEAT TO ARGELIA-sold 250.000 ts wheat in the Algerian tender. Russia has been lobbying access to Algerian market, traditionally dominated by France. Algeria relaxed its insect damage limit in late 2020 allowing a small number of Russian shipments in recent months.