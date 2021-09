Euronext Le blé en recul dans un marché plutôt attentiste

• AFP

Les prix du blé étaient en repli, lundi à la mi-journée sur le marché européen, à des niveaux toujours très élevés, dans l'attente du rapport mensuel américain sur les récoltes.

Sur le marché américain, le blé a terminé sur un gain vendredi : de bons chiffres nourris par la forte demande du Mexique et du Japon, dans un marché désormais tourné vers le rapport Wasde du ministère américain de l'Agriculture (USDA) sur la demande et la production mondiale de céréales, qui sera rendu public le 10 septembre.

« Les importateurs chinois ont résilié entre 250 et 400 000 tonnes d'orge fourragère ukrainienne sur décembre, du fait de la faiblesse de la demande locale et de la promesse d'une bonne récolte de maïs en Ukraine et en Chine », relève le cabinet Inter-Courtage.

Pour Gautier Le Molgat, analyste au cabinet Agritel, la semaine s'annonce « riche en chiffres » et donc « va amener à des prises de profits », dans un marché relativement attentiste avant le rapport de l'USDA.

Peu avant 14h00 (12h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre était en baisse de 1,25 euro sur l'échéance de septembre, à 242,50 euros, et augmentait de 25 centimes sur l'échéance de décembre, à 244,75 euros, pour un peu plus de 5 100 lots échangés.

La tonne de maïs était en baisse d'un euro sur l'échéance de novembre, à 216 euros, et reculait de 75 centimes sur l'échéance de janvier, à 217,75 euros, une quarantaine de lots échangés.

