Euronext Le blé en recul, sous pression de la météo

Les prix du blé évoluaient en recul, mardi à la mi-journée, sous pression de conditions météo laissant espérer une amélioration de la prochaine récolte.

Alors que les opérateurs sont en plein « weather market » (fluctuations de marché liées à la météo), « le rafraîchissement des températures de ces derniers jours ralentira quelque peu le début des chantiers de récolte, évitant ainsi également un risque d'échaudage de fin de cycle lié aux fortes températures », a souligné le cabinet Agritel dans une note.

L'échaudage du blé, qui peut se produire en cas de fortes chaleurs pendant les dernières semaines qui précèdent la moisson, constitue un accident de croissance du grain, qui se traduit par un moins bon remplissage de ce dernier et donc de moindres rendements pour les agriculteurs.

Cette amélioration des conditions météo n'a toutefois pas empêché le Coceral, association européenne du commerce des céréales, de réviser à la baisse son estimation de récolte de blé tendre pour l'UE. En incluant la Grande-Bretagne, elle estime désormais la récolte à venir à 129,7 millions de tonnes contre 135,4 millions estimés le mois dernier et 146,8 millions l'an passé. La production d'orge est quant à elle revue en hausse à 63,4 millions de tonnes contre 61,5 estimés le mois dernier. Idem en maïs, avec une production estimée à 66,8 millions de tonnes contre 65,5.

Une tendance qui devrait contribuer à une forte chute du marché du maïs, soulignée mardi par l'économiste Philippe Chalmin, lors de la présentation du rapport Cyclope, bible annuelle des marchés mondiaux des matières premières. « La perspective sur le marché du maïs est particulièrement négative », a estimé Philippe Chalmin, qui a rappelé les très grands emblavements (semis, NDLR) américains, les très fortes perspectives de récolte et la suppression de certains débouchés.

Peu avant 13h30 (11h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé reculait d'1 euro, tant sur l'échéance de septembre à 185 euros, que sur celle de décembre à 186,75 euros, pour un peu plus de 10 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, était stable, reculant de 25 centimes sur l'échéance d'août à 169,50 euros, et progressant de 25 centimes sur novembre à 165,50 euros, pour un peu plus de 200 lots échangés.

