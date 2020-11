Euronext Le blé proche de l'équilibre, faute d'éléments nouveaux

• AFP

Les prix du blé étaient proches de l'équilibre, mercredi à la mi-journée, faute d'éléments nouveaux et compte tenu de l'incertitude du résultat de l'élection présidentielle américaine.

Cette dernière n'a « pas vraiment d'effet sur le marché des "commodities" agricoles pour le moment », a commenté Gautier Le Molgat, analyste au cabinet Agritel, hormis « le pétrole qui fait du yo-yo et peut être un facteur de soutien pour le marché des oléagineux ». « Par contre, sur le marché des céréales, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent », a commenté Gautier Le Molgat, pour qui les opérateurs ont les yeux tournés vers Chicago, et le contrat du blé pour décembre.

Sur la scène internationale, la Tunisie a acheté environ 50 000 tonnes de blé meunier et 50 000 tonnes d'orges fourragères, dont on ignore l'origine qui est optionnelle. Le blé français affiche toujours « une bonne compétitivité sur la scène internationale », ce qui limite le potentiel de baisse à court terme des cours, a ajouté Agritel. Selon les derniers chiffres d'exportations européennes publiés mardi soir par Bruxelles, au 1er novembre 2020 les exportations de blé tendre continuent à ralentir à 448 620 tonnes, pour un cumul de 6,89 millions de tonnes (9,73 l'année dernière). « Dans le détail, la France reste en tête, à 1,81 Mt, devant les surprenantes Lituanie, à 1,15 Mt et Lettonie à 1,03 Mt », a souligné le cabinet Inter-Courtage.

Peu après 13h00 (12h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 25 centimes sur l'échéance de décembre à 205 euros et de 25 centimes sur l'échéance de mars à 204,50 euros, pour 10 500 lots échangés. La tonne de maïs, elle, reculait d'un euro sur l'échéance de novembre à 193 euros et progressait à l'inverse de 50 centimes sur l'échéance de janvier à 186,75 euros, pour environ 650 lots échangés.

