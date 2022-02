Euronext Le colza dépasse 720 €/t, emmené par le pétrole et la crise russo-ukrainienne

• AFP

Les prix du colza s'affichaient au-delà de 720 euros la tonne mardi sur le marché européen, une ascension tirée par la hausse du pétrole en raison des tensions en entre la Russie et l'Ukraine.

Dans la journée à Londres, l'or noir, au plus haut depuis sept ans, a frôlé la barre symbolique des 100 dollars le baril. Le canola (colza transgénique canadien) et le soja étaient aussi orientés à la hausse. Les oléagineux sont largement valorisés comme agrocarburants.

Vladimir Poutine a donné lundi pour instruction à son armée de se déployer dans les territoires séparatistes de Donetsk et Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, quelques heures après avoir reconnu leur indépendance. La perspective d'une guerre et de sanctions strictes fait monter les inquiétudes concernant l'approvisionnement en matières premières.

Vers 16h45 (15h45 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de 5,75 euros sur l'échéance de mai à 721,75 euros et de 2 euros sur l'échéance d'août à 630,25 euros, pour plus de 10 000 lots échangés.

