Euronext Le colza en progression, craintes après des gelées

• AFP

Les cours du colza poursuivaient leur progression, lundi après-midi, après des gelées sur les champs de l'Hexagone.

« Les récentes gelées ont provoqué des dégâts sur le colza, ont noté le 2 avril les professionnels réunis lors de "webinaires" » pour les régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté, à l'initiative de l'institut technique Terres Inovia, qui juge qu'il est encore trop tôt pour chiffrer les dégâts, notait le cabinet Inter-Courtage, dans une note publiée lundi. D'une façon générale, le constat est un « dessèchement des feuilles occasionnant une diminution de la surface foliaire » et bon nombre de situations montrent des « gels de tige sur tout ou partie des plantes », précisait Inter-Courtage. « Dans les cas les plus sévères -que Terres Inovia juge minoritaires- les plantes gelées sont mortes », ajoutait la note.



Peu avant 15h45 (13h45 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de 3,25 euros sur l'échéance de mai à 367 euros et de 2,25 euros sur l'échéance d'août à 368,75 euros, pour près de 5 500 lots échangés.

