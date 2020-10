Euronext Le colza en repli, bute sur un seuil symbolique

• AFP

Les prix du colza marquaient le pas vendredi, après avoir touché un seuil de prix symbolique, sur fond de baisse des huiles.

Les cours du colza butent « pour le moment sur la résistance des 396 sur Euronext », a souligné le cabinet Agritel.

Parallèlement, l'huile de palme était en recul à la Bourse de Kuala Lumpur, tout comme le canola au Canada.

Les surfaces cultivées de colza cette année s'annoncent encore en net recul, a confirmé Arnaud Rousseau, président de la Fop (producteurs d'oléoprotéagineux), lors d'un entretien avec l'AFP.

« Ca ne se profile pas bien, on a eu des conditions très sèches au moment des semis. Je crains qu'entre ce qui n'a pas été semé et ce qui ne sera pas viable, on soit sous le million d'hectares cette année » après 1,1 million d'hectares en 2019-20, a-t-il indiqué, tout en appelant à la prudence après de premières remontées de terrain.

Peu après 15h30 (13h30 GMT) sur Euronext, la tonne de colza reculait de 2,75 euros sur l'échéance de novembre à 392 euros, et de 1,75 euros sur l'échéance de février à 395,75 euros, pour environ 4 700 lots échangés.

