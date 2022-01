Euronext Le colza entame la nouvelle année sur une hausse

• AFP

Les prix du colza ont démarré 2022 en fanfare lundi sur le marché européen, après une progression globalement spectaculaire de l'oléagineux en 2021.

« Le colza a rebondi après la baisse de la semaine passée et la progression de la graine de soja » ce lundi, souligne le cabinet Agritel. La volatilité est forte ces dernières semaines.

Les cours du pétrole étaient en hausse lundi au début d'une semaine chargée. Mardi démarre la réunion mensuelle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés (Opep +) qui doit décider de maintenir ou non son programme d'assouplissement progressif de ses limites de production. Le colza est valorisé pour une large part dans la production de biocarburant.

Lundi, vers 16h45 locales (15h45 GMT) sur Euronext, la tonne de colza bondissait de 18,25 euros à 772 euros la tonne sur l'échéance de février, et de 17 euros à 728,75 euros la tonne sur celle de mai, pour plus de 4 300 lots échangés.

Un an plus tôt, le colza s'échangeait aux alentours de 420 euros la tonne sur l'échéance de février et 415 euros sur celle de mai.

