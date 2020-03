Euronext Le colza européen à la baisse malgré l'Opep

• AFP

Le cours du colza évoluaient en baisse jeudi sur le marché européen, toujours tirés vers le bas dans l'après-midi malgré une proposition des pays de l'Opep de réduire fortement leur production pour tenter d'endiguer la baisse des cours du pétrole.

Vers 16h30 (15h30 GMT) sur Euronext, la tonne de colza perdait 1 euro sur l'échéance de mai à 383,25 euros, et 0,75 euro sur celle d'août à 376 euros pour plus de 4 400 lots échangés. Le cours du baril de Brent de la mer du Nord, la référence européenne, est passé dimanche sous la barre des 50 dollars, un plus bas qu'il n'avait pas atteint depuis juillet 2017 en raison des craintes pour la croissance chinoise et mondiale liée à l'épidémie de Covid-19. Les cours du colza, utilisé dans la fabrication de carburants, suivent souvent les cours pétroliers.

Jeudi, les pays producteurs de l'Opep ont finalement proposé une nouvelle coupe drastique de production de 1,5 million de barils par jour jusqu'au 30 juin pour tenter d'enrayer la chute des cours. Le cabinet Agritel avait indiqué mercredi s'attendre à une proposition de réduction de 1 million de barils par jour.

