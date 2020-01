Euronext Le colza européen poursuit sa hausse

Les cours du colza poursuivaient leur hausse, jeudi en milieu de journée, soutenus par la progression des cours de l'huile de palme, accompagnés par une baisse de l'euro face au dollar.

Alors que « au niveau géopolitique la tension redescend d'un cran entre les États-Unis et l'Iran conduisant à un net repli des cours du pétrole qui s'affichent autour des 60 sur New York ce matin » et que « l'euro faiblit un peu à 1,1120 contre le dollar américain », « les cours du colza continuent de trouver du soutien dans les fondamentaux et notamment dans le sillage du palme qui repart à la hausse, tout comme le canola », indique le cabinet Agritel, dans une note. Au niveau climatique, les cultures de soja au Brésil ou de blé sur le bassin de la mer Noire « ne suscitent pas de craintes spécifiques à ce jour ». Toutefois « le déficit hydrique cet automne et les températures anormalement élevées en Russie seront à surveiller, compte tenu de l'absence de couverture neigeuse et de l'état végétatif avancé des cultures », ajoute Agritel.



L'Agence des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) a par ailleurs noté jeudi que les prix des principales denrées alimentaires ont progressé dans le monde en 2019, s'établissant en décembre à leur niveau le plus élevé en cinq ans, en grande partie en raison de la hausse des cours de l'huile de palme, encouragée par une forte demande de biocarburants et une incertitude quant à une contraction des approvisionnements.



Vers 13h30 (12h30 GMT) sur Euronext, la tonne de colza gagnait 1,75 euro sur l'échéance rapprochée de février à 419 euros et 1,25 euro sur l'échéance de mai à 415 euros, pour un peu moins de 600 lots échangés.

