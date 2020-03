Euronext Le colza européen toujours en hausse

Les prix du colza évoluaient en forte hausse pour le deuxième jour, mercredi à la mi-journée, tirés par les cours du pétrole, alors qu'ils avaient reculé depuis la mi-janvier.

« Les cours du pétrole progressent depuis le début de la semaine dans la perspective de voir l'Opep demain (jeudi), en accord avec la Russie, réduire sa production pour soutenir les cours. Les opérateurs s'attendent à une réduction de l'ordre de 1 million de barils par jour », indique le cabinet Agritel dans une note.

Selon Agritel, « la crise sanitaire liée au coronavirus inquiète les financiers au point même de les répercuter sur les produits agricoles de base. Ces derniers accusent replis et hausses, parfois en totale contradiction avec les fondamentaux de l'offre et de la demande ». « C'est notamment le cas du colza en France et en Europe », souligne une note, « depuis le 13 janvier 2020 les prix ont dévissé de 10 % alors que les stocks seront déficitaires sur la prochaine campagne ».

Vers 12h15 (11h15 GMT) sur Euronext, la tonne de colza gagnait 2 euros sur l'échéance de mai à 387,25 euros, comme sur celle d'août à 378,75 euros pour plus de 2 400 lots échangés.

