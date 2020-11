Euronext Le colza ralentit sa course, à haut niveau

• AFP

Les prix du colza ralentissaient légèrement leur course lundi après-midi, sur des prises de bénéfices, dans un contexte qui restait néanmoins globalement favorable aux oléagineux et aux valeurs pétrolières.

Peu avant 15h00 (14h00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza perdait 50 centimes d'euro, à 408,25 euros, sur l'échéance de février 2021 et 25 centimes à 406,75 sur celle de mai, pour un peu plus de 2 580 lots échangés. Comme pour les céréales, les marchés consolident, mais sur des niveaux qui sont les plus élevés de l'année, souligne un commentaire du cabinet Agritel.

Les cours du pétrole ont accru leurs gains lundi après-midi après l'annonce de résultats probants pour un nouveau vaccin contre le Covid 19, par la société de biotechnologie américaine Moderna : le Brent de la mer du nord et le WTI américain gagnaient tous deux plus de 3 % en début d'après-midi à Londres et New York, après cette annonce.

Sur le marché physique, les prix des tourteaux de soja régressaient mais ceux de colza et de tournesol restaient stables, et les huiles étaient en progression.

--- Marché physique - 16 nov -- 13 nov ================== Tourteaux ================== - Soja (tourteaux) Montoir . 2 nov 429 n -- 430 n . 2 déc 429 n -- 430 n . 3 fév 2021 419 n -- 417 n . 6 mai 390 n -- 387 n . 6 nov 370 n -- 370 n . 6 mai 2022 360 n -- 355 n - Colza (pellets) Montoir . déc 289 n -- 289 n . jan 2021 286 n -- 284 n . 3 fév 280 n -- 280 n . 3 mai 275 n -- 275 n . 3 août 260 n -- 260 n - Tournesol Saint-Nazaire . déc 249 n -- 249 n . 3 fév 21 249 n -- 249 n =================== Huiles ==================== - Soja Brest . déc 841 n -- 839 n . jan 2021 838 n -- 835 n . fév 829 n -- 825 n . mars 787 n -- 788 n . avr 773 n -- 776 n . mai 756 n -- 758 n . juin 744 n -- 746 n . juil 743 n -- 745 n

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net