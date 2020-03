Euronext Le colza rebondit, à la suite de l'huile de palme et du pétrole

Les prix du colza connaissaient un net rebond mercredi après-midi, soutenus par un retour à la hausse des cours du pétrole et de l'huile de palme.

Cette dernière a repris plus de 30 ringgits la tonne, pour les échéances de juin et de juillet, à 2.387 et 2.360 euros la tonne, respectivement, à la Bourse de Kuala Lumpur. Elle avait plongé ces derniers jours en raison de la mise en place de mesures de confinement en Inde, débouché important de l'huile malaisienne.

Le pétrole avait pour sa part repris quelques couleurs, après l'annonce du plan de relance américain.

Peu avant 15 h 30 (14 h 30 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de 4 euros sur l'échéance rapprochée de mai à 347 euros, et de 2,25 euros sur l'échéance d'août à 353,50 euros, pour plus de 5 500 lots échangés.

