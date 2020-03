L'info marché du jour L’Inde se confine, une décision qui a des conséquences sur le colza

Les pays annoncent des mesures de confinement les uns après les autres. Ce mardi, c'est le tour de l'Inde. Mais le pays est aussi le plus grand importateur mondial d'huile de palme, et un retrait de la demande indienne en huile végétale est à anticiper. Le colza, directement corrélé aux huiles végétales, a été impacté par la nouvelle.

Depuis le début de la crise pétrolière engendrée par le coronavirus, le prix du colza a largement chuté. (©Terre-net Média)Le second pays le plus peuplé du monde vient de se confiner à son tour, pour au minimum trois semaines. Pour le moment, les ports commerciaux devraient pouvoir maintenir leurs activités, mais la décision pourrait entraîner un net retrait de la demande indienne en huile végétale dans les semaines à venir. Or, l’Inde est aussi le plus grand importateur mondial d’huiles végétales. Ses imports d’huile de palme s’élèvent en moyenne à près de 9 Mt. Le pays se fournit pour la moitié en Malaisie, malgré un différend politique et commercial depuis début 2020 qui a fait diminué les échanges entre les deux pays.À lire : Le boycott indien de l'huile de palme est lourd de conséquence sur le colza Vers la fin des restrictions indiennes sur l’huile de palme malaisienne ?Pour exemple, après la mise en confinement de la Chine, les importations d’huile ont chuté de 200 000 t sur les...