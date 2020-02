L'info marché du jour Vers la fin des restrictions indiennes sur l’huile de palme malaisienne ?

L'huile de palme a été le principal facteur dans l'évolution des cours des oléagineux durant les derniers mois, et notamment du colza, particulièrement dépendant du cours des huiles. Depuis plusieurs semaines, la graine oléagineuse évolue donc au gré de l'épidémie de coronavirus et des décisions politiques indiennes. Le pays pourrait d'ailleurs assouplir son boycott sur l'huile de palme malaisienne.

Des rumeurs de marché évoquent un probable assouplissement des restrictions indiennes sur l’import d'huile de palme en provenance de Malaisie. Le colza, particulièrement dépendant du cours des huiles, sera directement impacté.

Début janvier, l’Inde, le plus grand importateur mondial d’huiles végétales, avait décidé de boycotter l’huile de palme malaisienne pour cause de différend d’ordre politique, et avait choisi de se tourner vers l’Indonésie. En janvier, les expédition malaisiennes vers le pays ont chuté de moitié par rapport à décembre de l'année précédente. La situation, dans un contexte de propagation du coronavirus, avait conduit à une chute vertigineuse des cours du palme, impactant directement ceux du colza.

Mais la décision indienne aurait eu un impact négatif sur son économie. La production mondiale d’huile de palme devrait restée serrée, en particulier en Indonésie et en Malaisie, en raison des conditions météorologiques cycliques, du manque d'apport d'engrais et de la pénurie de main-d'œuvre. Une utilisation accrue du biocarburant par l'Indonésie et la hausse des prix des huiles comestibles alternatives, comme le soja ou la colza, en hausse en raison de leur offre limitée, pourrait tirer les prix. « Les importateurs indiens n'achètent pas en Malaisie mais cela ne peut être que temporaire car l'Indonésie n'est pas en mesure de répondre à toute la demande de l'Inde car l'offre (de l'Indonésie) cette année sera en baisse », rapportait The Malaysian Reserve. « En plus de cela, ils ont le programme de biodiesel B30 et ils veulent également exporter vers d'autres pays, comme la Chine et le marché européen. Ils n'auront pas la quantité suffisante pour exporter ». Par ailleurs, le différentiel de prix se creuse : des vendeurs indonésiens factureraient actuellement un surplus d'environ 25 $/t par rapport à l’huile de palme malaisienne. L'Inde pourrait donc rapidement revenir sur sa décision.

Apparently India is shooting at their own foot. The 'exact' victim is their own citizen. An 'evil' government always put their 'interest' more than their people...



India ban on M’sian palm oil not economically sustainable https://t.co/Aa2vsfj8Sd — ??????????? ????? (@D879JI6xkYNERSJ) February 12, 2020

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net