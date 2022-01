Euronext Le colza reprend son souffle après son envolée de mercredi

• AFP

Les prix du colza étaient en repli jeudi après-midi sur le marché européen, après un nouveau record historique franchi la veille sur l'échéance de février.

L'oléagineux se maintenait à un niveau très élevé, autour de 800 euros la tonne à brève échéance, en dépit d'un recul de plus de 11 euros dans la matinée.

Les cours restent soutenus par un bilan européen très déficitaire -l'Europe est importatrice nette- mais également par la hausse des cours de l'huile de palme et du soja.

La tendance à court terme reste à la hausse, car le contexte est très tendu : « La bonne récolte australienne ne compense pas les pertes canadiennes » liées aux chaleurs extrêmes de cet été, a souligné Sébastien Poncelet du cabinet Agritel. « L'offre est très limitée alors qu'on a une demande de plus en plus forte dans le secteur des biocarburants », a-t-il indiqué à l'AFP, rappelant qu'environ 70 % du colza européen était valorisé en agrocarburant.

« La hausse des prix vise à rationner la demande : le marché cherche le niveau qui réduira la pression. Pour y parvenir, le colza doit monter plus haut que les produits concurrents, comme [l'huile de] palme, qui est lui aussi à des niveaux historiques », après les inondations des derniers jours et plus largement du fait d'un manque de main d'œuvre en Malaisie, a-t-il expliqué.

Si les prix restent très élevés à court terme, ils retrouvent un niveau plus modéré sur l'échéance d'août, autour de 580 euros la tonne, en misant sur des récoltes canadiennes plus conformes à la normale.

Vers 16 h (15 h GMT) sur Euronext, la tonne de colza reculait de 7,25 euros à 799,25 euros la tonne sur l'échéance de février, et de 6,50 euros à 748 euros la tonne sur celle de mai, pour environ 5 800 lots échangés.

