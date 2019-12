Euronext Le colza termine 2019 au plus haut de l'année malgré quelques prises de bénéfices

Les prix du colza en Europe subissaient quelques prises de bénéfice mardi, mais l'oléagineux termine 2019 au plus haut, après une progression dictée par la reprise de l'huile de palme sur les marchés mondiaux et l'optimisme concernant la signature en janvier d'un accord commercial USA-Chine.

Peu avant 14h30 (13h30 GMT), la tonne de colza perdait 1 euro sur l'échéance rapprochée de février 2020 à 411,75 €, et 1,50 € sur l'échéance de mai à 407,75 €, pour quelque 2.408 lots échangés. Lundi, le colza a même touché en cours de séance un plus haut à 414,75 € la tonne pour l'échéance rapprochée de février, après avoir évolué au dessous de 400 € la tonne pendant toute l'année, voire en dessous de 375 €.

Agritel estime que le déploiement de l'accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis attendu pour début janvier devrait profiter aux exportations de soja américain vers la Chine, et donc aux cours du soja, qui eux-même influencent ceux du colza en Europe.



Dans son dernier rapport sur les prix alimentaires mondiaux début décembre, l'agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) avait noté une forte hausse des prix des huiles en novembre, dictée par le rattrapage de l'huile de palme dû au recours accru de cet oléagineux dans la production d'agrocarburants et à des prévisions de déficit d'approvisionnement en 2020.



Mardi, sur le marché physique, l'huile de soja retombait un peu après de fortes hausses les jours passés.

