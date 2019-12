Chicago Le soja mise sur la signature imminente d'un accord sino-américain

Le cours du soja s'est apprécié lundi à Chicago alors que les investisseurs misaient sur la signature imminente d'un accord commercial entre Washington et Pékin. Les prix du maïs et du blé ont en revanche reculé.

« Le marché du soja a été soutenu par des informations selon lesquelles une délégation de représentants chinois pourrait venir signer un accord commercial dans la semaine à Washington», explique Monica Moerhing de la maison de courtage Allendale.



Selon une source du quotidien chinois South China Morning Post, le vice-Premier ministre Liu He devrait en effet se rendre à Washington le week-end prochain pour une visite dont le point d'orgue serait la signature du compromis atteint par les deux parties mi-décembre. Ce texte prévoit, entre autres, l'achat massif par Pékin de produits agricoles américains.



Après près de deux ans de guerre commerciale féroce, à coups de droits de douane punitifs réciproques ayant particulièrement touché les exportations vers la Chine de soja cultivé aux Etats-Unis, une telle trêve pourrait permettre de relancer les ventes de l'oléagineux.



« Aucun endroit ou date n'a été confirmé » pour la signature de la première phase de l'accord commercial sino-américain, souligne toutefois Mme Moerhing.

Nouveau geste d'apaisement

Mais, autre bonne nouvelle, selon elle, dans les relations entre les deux pays, les autorités chinoises ont effectué un nouveau geste d'apaisement en autorisant lundi l'importation depuis les Etats-Unis de deux nouveaux organismes agricoles génétiquement modifiés, des variétés de soja et de papaye.



Pour Brian Hoops de Midwest Market Solutions, les cours du soja ont par ailleurs profité lundi de la forte progression des cours de l'huile de palme en Malaisie, un autre oléagineux, ainsi que de chiffres encourageants sur les cargaisons de soja américain envoyés à l'étranger.



Les chiffres sur les cargaisons de maïs et de blé expédiés à l'exportation, diffusés lundi, étaient en revanche « plutôt décevants », estime le spécialiste.



Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé lundi à 3,8825 dollars contre 3,9000 dollars vendredi (-0,45 %).



Le boisseau de blé pour livraison en mars, également le plus actif, a fini à 5,56 dollars contre 5,5625 dollars à la précédente clôture (-0,04%).



Le boisseau de soja pour livraison en mars, le plus échangé, s'est établi à 9,5250 dollars contre 9,4650 dollars vendredi (+1,17%).

