Chicago Le cours du blé remonte à cause du froid russe

• AFP

Le cours du principal contrat de blé a rebondi à Chicago lundi du fait de prévisions météo en Russie défavorables aux plants, tandis que le maïs dont la récolte se termine aux États-Unis, a baissé. Le soja était en recul également.

« Pour le blé, il y a une meilleure demande à l'exportation mais je pense que les froides températures prévues en Russie pour les quinze prochains jours ont été un facteur ayant contribué à la hausse » du cours, a estimé Dan Cekander de DC Analysis. Le cours du blé a grimpé de 1,50 %. Ce temps froid « signifie que c'est plus difficile pour le blé de germer et de s'établir avant l'hiver », ajoute-t-il.

Le maïs pour sa part a légèrement reculé de 0,25 % alors qu'on aborde la dernière semaine de récolte aux États-Unis. Dans les plaines américaines, « le temps est au beau, pas de pluie à l'horizon, cela va être une grosse semaine de récolte », a indiqué Dan Cekander. « S'il y a une semaine où les agriculteurs veulent vendre, c'est maintenant », ce qui entraîne une baisse des cours, selon lui.

L'annonce par le ministère de l'agriculture américain d'une commande de maïs à l'exportation, pour 204 000 tonnes vers une destination inconnue n'a guère aidé le cours.

Le prix du soja a fléchi aussi (- 0,37 %) alors que des prévisions de temps humide dans les régions productrices du Brésil sont favorables aux récoltes donc moins aux prix.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre, le plus actif, a terminé à 6,0750 dollars contre 5,9850 dollars vendredi, en hausse de 1,50 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a fini à 3,9750 dollars contre 3,9850 dollars, vendredi, en retrait de 0,25 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier, désormais le plus échangé, a conclu à 10,5225 dollars contre 10,5625 dollars en fin de semaine dernière, en repli de 0,37 %.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net