Chicago hebdo Le cours du blé se replie sur des prises de profits

• AFP

Le cours de blé s'est replié vendredi à Chicago, lesté par des prises de bénéfices à la veille du week-end, tandis que le maïs, en hausse, a profité d'une vente à l'exportation.

« Les opérateurs ont lissé leurs positions avant le week-end », a expliqué Dewey Strickler, d'Ag Watch Market Advisors.

Ces données sur la production « ne semblent pas avoir eu d'impact sur les échanges » de blé. « On a simplement eu une belle séance la veille et on en tire les bénéfices aujourd'hui », a estimé M. Strickler.

Le maïs a terminé en petite hausse après l'annonce par le ministère américain de l'Agriculture (USDA) d'une vente de 150 000 tonnes de maïs vers la Colombie.

Quelque 129 000 tonnes de soja ont aussi été commandées par la Chine, sans aider toutefois le cours de l'oléagineux, en léger retrait.

Des averses étaient prévues pour le week-end, pouvant bénéficier aux récoltes de soja, ce qui est susceptible de peser sur son prix, notait l'analyste.

La tempête Ida devrait devenir un ouragan d'ici dimanche, apportant beaucoup de vent et d'humidité dans la région du delta, au Sud, indiquaient les analystes de CHS.

Le boisseau de blé (environ 2 kg) pour livraison en décembre a clôturé à 7,3250 dollars contre 7,3925 dollars à la précédente clôture, en baisse de 0,91 %.

Le boisseau de maïs (environ 2 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,5375 dollars contre 5,5075 dollars, en hausse de 0,54 %.

Le boisseau de soja (environ 2 kg) pour livraison en novembre a conclu à 13,2325 dollars contre 13,2625 dollars jeudi, en repli de 0,22 %.

