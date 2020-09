Chicago Le maïs et le soja baissent avec l'avancée des récoltes

• AFP

Les cours du maïs et du soja ont reculé mardi avec l'accélération du rythme des récoltes aux États-Unis, de même que le blé.

Selon des chiffres hebdomadaires diffusés lundi soir par le ministère de l'agriculture, 15 % du maïs a été récolté au 27 septembre, soit une hausse de 7 points par rapport à la semaine précédente.

Les récoltes de soja sont elles achevées à 20 %, contre seulement 6 % la semaine précédente. Ces chiffres, laissant présager d'une offre abondante, ont pesé sur le prix.

Ils n'ont pas été contrebalancés par l'annonce d'une commande de 100 000 tonnes de soja américain par le Mexique, les investisseurs étant surtout focalisés sur les achats chinois.

Selon Ami Heesch et Steven Hyde de CHS Hedging, « la Chine devrait être absente côté demande pendant la majorité de la semaine alors que les célébrations de la "semaine d'Or" commencent » à l'occasion de la fête nationale.

Le blé s'est un peu replié après une nette hausse la veille. Le blé d'hiver a été planté à 35 % à l'issue de la semaine dernière, un chiffre conforme aux attentes des analystes.

Le boisseau de blé pour livraison en décembre, le plus actif, a fini à 5,4950 dollars contre 5,5025 dollars la veille (- 0,14 %). Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé mardi à 3,6475 dollars contre 3,6675 dollars lundi (- 0,55 %). Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a conclu à 9,9300 dollars contre 9,9625 dollars à la précédente clôture (- 0,33 %).

