L'info marché du jour Le pétrole au plus bas depuis près de 20 ans !

Presque deux décennies que le cours du pétrole n’avait pas atteint un niveau aussi bas. Face à l'ampleur de la crise provoquée par le coronavirus, un vaste plan d'aide a été mis en place par la BCE pour soutenir l'économie mondiale. Les marchés agricoles, en pleine tourmente, pourraient voir leur situation améliorée.

Les places boursières reculaient à nouveau le mercredi 18 mars. (©Pixabay)La journée du mercredi 18 mars aura été marquée par un énième krach pétrolier et une nouvelle chute des places boursières. Le cours du pétrole brut chutait de 20 % lors de la clôture d’Euronext et a atteint un nouveau creux historique. Il est tombé au plus bas depuis près de 20 ans ! L’offre continue d’être excédentaire, face à une demande mondiale nettement réduite par le coronavirus.À lire : Chute vertigineuse du pétrole, vent de panique sur les marchés agricolesL'effondrement du cours du pétrole vient compromettre la rentabilité de l’ensemble des filières biocarburants, dont l’industrie de l'éthanol américaine. L'impact sur le maïs et le colza est conséquent, surtout sur ce dernier. La graine oléagineuse a perdu plus de 70 €/t depuis ses plus hauts en janvier. Elle a même atteint un différentiel de 81 €/t le 16 mars ! Les conséquences du coronavirus, avec la crise sur le pétrole et les marchés financiers, pour...