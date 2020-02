L'info marché du jour Le production céréalière européenne est attendue en baisse en 2020

La production de céréales européenne devrait baisser en 2020, selon Coceral, qui a annoncé ce jeudi l'estimer à 302,7 Mt (308,9 Mt en 2019). C'est le blé qui subit la plus forte baisse, avec 137,9 Mt attendues (145,7 Mt en 2019). À l'inverse, la production devrait augmenter pour le maïs et le colza.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Les précipitations abondantes à l'automne devraient conduire à une baisse notable de la production française de blé. (©Terre-net Média)Le Coceral (Commerce des grains européens) a annoncé ce jeudi une réduction de ses prévisions de récolte céréalière européenne. La production totale est ainsi estimée à 302,7 Mt en 2020, contre 308,9 Mt en 2019.La récolte de blé 2020 devrait s’élever à 137,9 Mt, contre 145 Mt estimées en décembre dernier et 145,7 Mt pour la récolte 2019. Le Coceral justifie cette baisse par la réduction significative de la sole en France, en Allemagne, au Danemark et en particulier au Royaume-Uni, en raison des pluies abondantes qui ont fortement perturbé les travaux au champ pendant la période des semis à l'automne. Les rendements seront certainement en baisse cette année en France, au Danemark et au Royaume-Uni.À lire : [Témoignages d'agris] Semis perturbés : Assolement, état des cultures, désherbage... : quelles conséquences ?Par ailleurs, les prévisions sont égaleme...