Chicago Le soja au plus haut depuis presque huit mois

En séance, le boisseau de soja (environ 27 kg) a franchi le seuil symbolique de 15 dollars et atteint 15,39 dollars, pour la première fois depuis le 11 juin 2021.

Au premier rang des préoccupations des opérateurs, « le temps en Amérique du Sud qui devrait rester chaud et sec en février », a indiqué Dax Wedemeyer, analyste pour US Commodities, après un mois de décembre et de janvier déjà défavorables au développement et à la maturation des gousses.

Des pluies abondantes étaient annoncées sur le sud du Brésil, mais les trois grandes provinces productrices de soja en Argentine, Buenos Aires, Cordoba et Sanfa Fe (près des trois quarts des volumes), ne devaient recevoir que peu de précipitations cette semaine, selon le service argentin de la météorologie nationale (SMN).

Mardi, les analystes de la plateforme de courtage StoneX ont abaissé de 6 % leurs estimations de récoltes de soja au Brésil, à 126,5 millions de tonnes, alors que le ministère américain de l'Agriculture (USDA) table toujours sur 139 millions de tonnes.

????StoneX has slashed its estimate for #Brazil's #soybeans to 126.5 million tonnes (4.65 bln bu) from the previous forecast of 134 mmt.



Don't forget that 2021/22 crop estimates started out around 144-145 mmt with some analysts thinking higher 140s possible.