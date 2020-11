Chicago hebdo Le soja et le maïs enregistrent de forts gains hebdomadaires

• AFP

Les cours des principaux contrats de maïs et de soja cotés à Chicago ont conclu sur une légère hausse vendredi une semaine marquée par une impressionnante progression hebdomadaire sur fond de révisions à la baisse de la production et de demande robuste. Le blé est monté.

« Pour les personnes superstitieuses, le vendredi 13 peut être une journée stressante. Mais le marché agricole n'a pas été frappé de malchance alors que le maïs, le soja et le blé ont tous enregistré de modestes gains à l'issue d'une séance en dents de scie », notent Jacquie Holland et Ben Potter de Farm Futures.

Le maïs et le soja ont repris leur marche en avant, après avoir trébuché la veille, dans le sillage de la publication en début de semaine d'un rapport mensuel du gouvernement américain. Dans ce document, les estimations pour les cultures, les stocks de fin de campagne et les rendements de la céréale et de l'oléagineux aux États-Unis ont été revues à la baisse.

- 1,41 % pour le blé et + 0,92 %pour le maïs sur la semaine

Du côté de la demande, les chiffres hebdomadaires des ventes à l'étranger se sont établis dans la fourchette haute des prévisions des analystes pour le maïs et le soja et dans la fourchette basse pour le blé. Ce dernier a toutefois fini la semaine sur une bonne note en profitant de mouvements techniques d'achats ainsi que du recul du dollar, qui rend la céréale, libellée dans le billet vert, moins chère pour les acheteurs munis d'autres devises.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre, le plus actif, a terminé à 5,9350 dollars contre 5,8825 dollars mercredi, en hausse de 0,89 %. Sur la semaine, il a toutefois reculé de 1,41 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a fini à 4,1050 dollars contre 4,0825 dollars la veille, gagnant 0,55 %. Il a gagné 0,92 % de lundi à vendredi. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier, le plus échangé, a conclu à 11,4800 dollars contre 11,4550 dollars à la précédente clôture, montant de 0,22 %. Sa progression hebdomadaire est de 4,22 %.

