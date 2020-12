Chicago Le soja grignote encore du terrain

• AFP

Le principal contrat de soja coté à Chicago a atteint mardi un nouveau plus haut, profitant du ralentissement des exportations argentines causé par une grève des salariés de l'industrie dans le pays. Le maïs et le blé sont aussi montés.

« La grève se poursuit en Argentine et le nombre de navires retenus dans les ports s'élève désormais à plus de 100 », indique Nick Paumen de CHS Hedging, qui précise qu'un vote sur ce mouvement doit se tenir dans l'après-midi.

Le cours du soja a également bénéficié du chiffre impressionnant de 2,5 millions de tonnes prêtes à l'exportation en fin de semaine dernière, selon le relevé hebdomadaire du ministère de l'agriculture américain. C'est plus du double des volumes inspectés et pesés l'an dernier à la même période, ce qui suggère une forte demande pour l'oléagineux. La Chine est le plus gros importateur de soja américain bien qu'aucune commande de Pékin n'ait été rapportée depuis début novembre.

Les volumes de blé et de maïs attendant d'être exportés dans les ports américains ont en revanche déçu, mais les deux céréales ont fini la séance en hausse, profitant de l'élan du soja.

Les observateurs du marché s'attendent à une semaine relativement calme avant Noël : la séance du jeudi 24 décembre sera raccourcie et la plateforme où s'échangent les produits agricoles (CME Globex) sera fermée vendredi 25 décembre.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars, le plus actif, a terminé à 6,1700 dollars contre 6,1125 dollars lundi, montant de 0,94 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a fini à 4,4350 dollars contre 4,4000 dollars la veille, en progrès de 0,80 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier, le plus échangé, a terminé à 12,4725 dollars contre 12,4325 dollars à la dernière clôture, prenant 0,32 %. Il s'agit d'un sommet depuis l'été 2014.

