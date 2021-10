Chicago Le soja se replie, le marché attend de bons chiffres

En cette période de récolte du maïs et du soja aux États-Unis, le marché a, depuis plusieurs jours, le regard tourné vers le rapport mensuel du ministère américain de l'Agriculture (USDA), qui actualise ses estimations de production, de stocks et de demande mondiale.

Pour les analystes de CHS Hedging, un relèvement de la production et des rendements est à prévoir pour le soja, ce qui devrait plomber encore davantage le cours de l'oléagineux, de loin le moins favorisé des trois grands produits agricoles avec le blé et le maïs.

#Soybean futures prices is flatlining.

Potential boosters could be:

- #China buying surge (possible in short-term, but long-term trend suggests a 5 mmt import cut yoy of #US beans)

- #Brazil 2021-22 crop forecast cut (unlikely as everything point towards record +140 mmt crop) pic.twitter.com/Z1noNGjV0r