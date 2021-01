Euronext Les céréales continuent de flamber

• AFP

Les prix des céréales continuaient leur ascension mercredi, au lendemain d'un rapport américain en révisant à la baisse la production mondiale, en face d'une demande chinoise qui ne faiblit pas.

Vers 14h30 (13h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 5,25 euros sur l'échéance de mars à 229,75 euros et de 3,75 euros sur l'échéance de mai à 224,75 euros, pour plus de 82 600 lots échangés.

La tonne de maïs progressait de 5,25 euros euros sur l'échéance de mars à 213,75 euros et de 4,25 euros sur celle de juin à 210,75 euros, pour près de 2 200 lots échangés.

En maïs et en blé, on atteint « des plus hauts depuis 2013 ou 2014 », a souligné jeudi Marc Zribi, chef de l'unité Grains et sucre de FranceAgriMer, lors d'une conférence de presse.

Signe que les marchés de matières premières agricoles se tendent, l'Égypte a annulé l'appel d'offres qu'elle venait de lancer, pour chargement entre le 18 février et le 5 mars prochain, en raison d'«un niveau insuffisant d'offres, quatre seulement, avec des prix extrêmement élevés », a relevé M. Zribi.

Selon le cabinet Inter-Courtage, l'offre la plus basse était à 306,62 dollars la tonne (fret compris) pour du blé roumain, tandis que la plus chère (+23 dollars) concernait du blé russe, qui fait l'objet de restrictions à l'export.

Dans le rapport mensuel (Wasde) du ministère américain de l'agriculture, publié mardi, la production mondiale de maïs est révisée à la baisse de près de 10 millions de tonnes (Mt) à 1,13 milliard de tonnes. S'agissant du blé, les stocks sont également en retrait par rapport aux projections de décembre, mais avec un écart moindre que pour le maïs (-3,3 Mt à 313,2 Mt).

