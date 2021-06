Euronext Les céréales en progression, dans le sillage de Chicago

• AFP

Les prix des céréales étaient en forte hausse, lundi à la mi-journée, à la suite de Chicago et sur fond d'inquiétudes climatiques aux États-Unis, à quelques semaines du début des moissons de blé.

Vers 14h00 (12h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de quatre euros sur l'échéance de septembre à 218,75 euros, et de quatre euros sur l'échéance de décembre à 217,75 euros, pour environ 16 600 lots échangés. La tonne de maïs, elle, progressait de six euros sur l'échéance d'août à 260 euros, et de 4,50 euros sur l'échéance de novembre à 214 euros, pour environ 900 lots échangés.

Les principaux contrats sur le marché à terme américain sont repartis à la hausse depuis la fin de semaine dernière, en raison d'un temps chaud et sec dans les principaux bassins de production des États-Unis et du Brésil. Si la chute de la production de maïs au Brésil semble désormais intégrée par le marché, les opérateurs scrutent désormais les États-Unis, qui auront la lourde charge de compenser : « il faudra que les productions de soja et de maïs soient au rendez-vous aux USA pour éviter de tendre encore plus les bilans mondiaux de soja et de maïs. Le moindre risque de déficit hydrique risque d'accentuer encore plus les craintes des opérateurs », a souligné le cabinet Agritel dans une note publiée lundi.

Autre facteur de soutien des cours, particulièrement pour le blé, le lancement par l'Algérie d'un nouvel appel d'offres pour l'achat de blé meunier pour livraison au mois d'août prochain. La demande de ce marché crucial pour la France pourrait être soutenue, lors de la campagne commerciale à venir: « l'Union des agriculteurs estime que la récolte algérienne de céréales va baisser de 35 à 40 % par rapport à l'année passée, du fait des conditions sèches », a rapporté le cabinet Inter-Courtage dans une note publiée lundi.

