Euronext Les céréales soutenues par la météo

• AFP

Les prix des céréales continuaient leur ascension, mardi à la mi-journée, soutenus par une météo peu engageante pour les cultures.

Vers 11h30 (09h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 1,25 euro sur l'échéance de mai, à 217,25 euros, et d'un euro sur l'échéance de septembre, à 208 euros, pour plus de 4 500 lots échangés. La tonne de maïs, elle, progressait de 2,75 euros sur l'échéance de juin, à 225,25 euros, et de 3 euros sur l'échéance d'août, à 220,25 euros, pour près de 500 lots échangés.

Le marché surveille « trois focus essentiels », selon le cabinet Agritel : « Le continent américain, avec aux USA une nouvelle vague de froid retardant les semis », le Brésil, en « situation de déficit hydrique sur les cultures de maïs » et enfin l'Europe, « plus particulièrement en France », avec « des craintes de déficit hydrique pour les semaines à venir. »

