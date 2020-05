L'info marché du jour Les conditions de culture du blé et de l’orge se dégradent encore

Nathalie Wisotzki Terre-net Média

FranceAgriMer a dégradé, une fois de plus, ses notations pour le blé et les orges. À l’issue de la semaine 17 (du 21 au 27 avril), les conditions restent nettement moins bonnes que l'an dernier : seulement 57 % des surfaces de blé, 53 % des orges d'hiver et 65 % des orges de printemps sont dans un état « bon à très bon ».

57 % des cultures sont dans un état « bon à très bon » à l'issue de la semaine 17, selon FranceAgriMer. (©Terre-net Média) Des pluies bénéfiques ont arrosé bon nombre de régions françaises, bien que les situations restent assez hétérogènes. Pour autant, FranceAgriMer a de nouveau dégradé ses notations pour les conditions de cultures du blé. À l’issue de la semaine 17, du 21 au 27 avril, seulement 57 % des cultures sont dans un état « bon à très bon », soit un point de moins que la semaine précédente et 22 points de moins que l’an dernier.À lire : Mai, juin et juillet 2020 devraient être plus chauds que la normaleLe stade 2 nœuds est atteint sur 95 % des surfaces en place, contre 76 % la semaine précédente et 90 % en 2019. La date médiane de ce stade présente une avance de trois jours comparé à 2019 mais se situe au niveau de la moyenne quinquennale. Déjà 11 % des blés ont atteint le stade épiaison, contre 1 % la semaine dernière et 2 % en 2019 à la même période.FranceAgriMer 30.04.20 G... Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

