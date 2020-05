Euronext Les cours de la prochaine récolte quasi stables à la veille d'un rapport américain

• AFP

Les prix de la prochaine récolte de blé étaient quasi stables, lundi à la mi-journée, à la veille de la publication du rapport mensuel du ministère américain de l'agriculture (USDA).

« Les opérateurs vont attendre le rapport USDA de demain pour prendre de nouvelles positions, si besoin », estimait le cabinet Agritel dans une note. Les cours de l'ancienne récolte (échéance mai), en revanche, reculaient nettement lundi, dernier jour de cotation de l'échéance, repassant sous la barre symbolique des 200 euros.

Peu avant 13h00 (11h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre baissait de 3,50 euros sur l'échéance de mai, à 197 euros, et de 25 centimes sur septembre, à 188 euros, pour plus de 3 300 lots échangés. La tonne de maïs, elle, était à l'équilibre sur juin, à 165,75 euros, et en retrait de 50 centimes sur août, à 168,25 euros, pour un peu plus de 200 lots échangés.

