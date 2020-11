Chicago Les cours du blé et du maïs remontent un peu, le soja continue sa hausse

• AFP

Les cours des principaux contrats de blé et de maïs qui avaient baissé jeudi, ont repris de la vigueur vendredi. Le soja a poursuivi sa hausse.

« La fin de semaine a été sujette à des prises de profits, les investisseurs ayant (...) vendu du maïs et du blé », a analysé Mike Zuzolo de Global Commodity Analytics. Vendredi, les courtiers ont selon lui « dénoué en partie ces positions » faisant remonter les cours du blé et du maïs. Le blé qui a terminé en hausse de 0,25 % a également été soutenu par des perspectives de sécheresse dans la zone où est cultivée le blé rouge aux États-Unis. Les dernières prévisions météorologiques ne projettent plus de pluie dans cette région. Le Kansas notamment, principal producteur, est « désormais considéré sec à 88 % contre moitié moins à la même époque l'année dernière », a indiqué l'expert.

Le maïs en progrès de 0,17 % a modestement profité de l'annonce, par le ministère de l'Agriculture américain, de deux commandes à l'exportation. L'une se monte à 158 270 tonnes vers le Mexique, l'autre de 131 000 sera livrée pour une destination inconnue.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre, le plus actif, a terminé à 5,9325 dollars contre 5,9175 dollars jeudi, en hausse de 0,25 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a fini à 4,2325 dollars contre 4,2250 dollars la veille, avançant de 0,17 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier, le plus échangé, a conclu à 11,8100 dollars contre 11,7750 dollars jeudi, en progrès de 0,29 %.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net