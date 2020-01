L'info marché du jour Les cours du blé restent fermes en mer Noire

Malgré les tensions internationales, les prix du blé en mer Noire restent fermes, ce qui constitue un élément de soutien pour le blé européen et permet de limiter la baisse, face à un marché américain déprimé.

En mer Noire, les cours du blé restent fermes, en dépit de la situation géopolitique au Moyen-Orient. Les prix sur le portuaire en Russie, mais également en Ukraine, sont revenus sur leur plus haut niveau depuis mai dernier. Le maïs ukrainien est revenu à 180 $/t. Les raisons à cela restent les même depuis plusieurs semaines : une demande soutenue et des disponibilités plus réduites qu’anticipé. Le renforcement du rouble contribue également à la tendance. Les températures supérieures à la normale en mer Noire ont conduit les cultures dans un état végétatif avancé, ce qui présente un risque pour la récolte à venir. Les cultures ne bénéficient toujours pas d'une couverture neigeuse pour assurer leur protection avant l'entrée dans la période hivernale et l'arrivée du froid.

Malgré les inquiétudes concernant la montée de tensions entre les États-Unis et l’Iran mais aussi l’Irak, qui pèsent sur le marché américain, les fondamentaux porteurs pour le blé limitent la baisse sur Euronext. Les prix physiques restent fermes, soutenus par les cours en mer Noire.

IEG Vu Prices Briefing: Canola may rise in 2020, Russia drives wheat rallyhttps://t.co/jObsDeVBh7 #FrozenFood — IEGVu Processed Food Commodities (@foodnews_global) January 7, 2020

