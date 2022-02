L'info marché du jour Les exports de grain russe accélèrent

« Les exportations russes de grains ont doublé en une semaine », a relevé Agritel le 1er février, les opérateurs accélérant le rythme des chargements avant l’entrée en vigueur de restrictions à l’export.

Le pays des tsars a de fait mis en place un quota d’exportations de 8 millions de tonnes pour le blé, pour la période allant du 15 février au 30 juin.

#GASC EGYPT #WHEAT purchases 28.01.2022. ???? #UKRAINE 180K tons, ????#ROMANIA 120K tons and ???? #RUSSIA 120K tons. Black Sea Basin on the long run as supplier despite the political issues. People need Food, we need just a bit of wisdom and forward thinking to overcame this tension. pic.twitter.com/HalbRo0p7n