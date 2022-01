Commercialisation des céréales 2021/22 Situation contrastée pour l’export en provenance de la Mer noire

Les exportations de grains ukrainiens ont été dynamiques pendant la première partie de la campagne de commercialisation 2021/22, beaucoup plus poussives pour la Russie.

Où en sont les exports de céréales en provenance de la Mer noire ? Pour Marc Zribi, chef de l’unité Grain et sucre de FranceAgriMer, ils sont « contrastés », à mi-parcours de la campagne de commercialisation 2021/22.

En Ukraine, la campagne d’exportations est de fait « très dynamique, toutes céréales confondues ». Selon le cabinet UkrAgroConsult, le pays a expédié 33,16 millions de tonnes (Mt) de grain en six mois, soit 53 % de son objectif total à l’export. C’est aussi 30 % de plus que l’an dernier à la même date.

« Plus des deux tiers de l’objectif ont été réalisés en blé » : 16,31 Mt sur les 23,5 Mt attendus d’ici à fin juin prochain. Côté maïs, 34 % de l’objectif est réalisé : 11,42 Mt sur 33,8 Mt. Et presque toute l’orge destinée à l’exportation a déjà été expédiée : 5,43 sur 5,85 Mt.

Autrement dit, l’Ukraine a encore un peu plus de 7 Mt de blé et 22 Mt de maïs à exporter en seconde partie de campagne.

Exportations moins dynamiques en Russie

La situation est moins dynamique en Russie : le pays des tsars a exporté 20,6 Mt, soit 52 % de son objectif sur l’ensemble de la campagne et une baisse de 26 % par rapport à janvier 2021. 17,46 Mt de blé russe ont été exportés entre juillet et décembre 2021 (55 % de l’objectif), 0,94 Mt de maïs (23 %) et 2,2 Mt d’orge (63 %).

La Russie aurait donc encore 14,55 Mt de blé, 3,26 Mt de maïs et 1,3 Mt d’orge à exporter dans les six mois qui viennent.

