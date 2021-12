L'info marché du jour L’Égypte achète 600 000 tonnes de blé aux pays de la Mer noire

Lundi 29 novembre, l’Égypte a réalisé le plus gros achat de cette campagne de commercialisation, surprenant ainsi les observateurs du marché.

Le Gasc (organisme national égyptien chargé des achats) a annoncé avoir acquis 600 000 tonnes de blé meunier à 12,5 % de protéines au prix moyen de 352,37 $/t FOB, après de fortes remises.

#GASC bought 600K #WHEAT. 240K #ROMANIA, 240K #RUSSIA, 120K #UKRAINE. The Black Sea basin still the main source for Egypt with a total amount of 3.525.000 tons in 21-22. ???? ROMANIA, the young Carpathian Wolf, lead in full the pack, with 1.560.000 tons. Congrats RUSSIA nd UKRAINE! pic.twitter.com/2VmGgMj8un