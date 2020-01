L'info marché du jour Les grèves dans les ports menacent sérieusement les exportations françaises

Les grèves continuent d'affecter les activités logistiques françaises et présentent une menace pour les exportations de céréales. Les perturbations pourraient conduire à des exports insuffisants, qui n'atteindraient pas l'objectif établi par FranceAgriMer. Un trop haut niveau de stock en fin de campagne pourrait peser sur les prix.

Les 12,4 Mt d'exports de blé français vers le pays tiers seront-ils atteints ? (©Terre-net Média) À ne pas manquer : Où part donc le blé français ?Les grèves continuent de paralyser les activités logistiques françaises et la tension sur le portuaire reste toujours aussi forte. Outre l’impact sur les usagers, les perturbations à la SNCF ont également touché le transport des produits agricoles, et notamment les céréales. Pour trouver une alternative au transport par rail, les organismes de collecte se sont pour beaucoup repliés sur le transport par camion, le transport fluvial ayant lui aussi été impacté par des mouvements sociaux. Ce qui génère un surcoût de transport et une empreinte écologique alourdie.Alors que FranceAgriMer estime que les exportations française de blé vers le pays tiers devraient être de 12,4 Mt pour la campagne en cours, beaucoup d’opérateurs commencent à se demander si ce niveau peut être réellement atteint.?? - Nouvelle opération "port mort" en #France. Les docke...