L'info marché du jour Maïs, blé, colza : petite mise au point sur les récoltes 2020

Alors que la collecte de blé russe a encore grimpé de 4 Mt par rapport aux précédentes estimations, le Royaume-Uni enregistre sa plus faible production en 40 ans, de même qu'en colza depuis 20 ans. En maïs, les prévisions de récolte s'érodent dans la mer Noire mais augmentent au Brésil.

Une inversion de chiffres ? Alors que les prévisions de récolte 2020 du ministère américain de l'agriculture pour le blé russe restent campées sur 78 Mt, le pays pourrait collecter en réalité plus de 87 Mt. Les estimations de RusAgroTrans fin septembre à 82,8 Mt, bien qu'inférieures de 4 Mt à ce que récolterait effectivement la Russie, semblent donc plus proches de la réalité. Le nouveau rapport de l'USDA, prévu ce soir, reverra-t-il à la hausse ses premières attentes ?

Avant hier, l'info marché du jour relayait, qu'au Royaume-Uni, la moisson de blé serait la plus mauvaise de ces 40 dernières années. Et le ministère de l’agriculture britannique vient d'annoncer une production de colza à son plus bas niveau depuis 20 ans, à 1,1 Mt !

La collecte russe et ukrainienne de maïs, elle, baisserait de façon importante avec un potentiel de seulement 38,5 Mt selon l'USDA. Au Brésil en revanche, elle atteindrait 105,2 Mt, soit 2,7 Mt de plus que le record établi en 2019, d'après le Conab.

